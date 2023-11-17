Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Ot Balyaları Hibe Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yol kenarları ve havayollarının kenarlarından biçtiği otları balya haline getirerek çiftçilere yüzde 100 hibe ile dağıtıyor. Bu destekle kırsalda geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilere büyük bir destek sağlanmış oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2 yıldan bu yana; yol kenarları ve havayollarının kenarlarından biçtiği otları balya haline getirerek kırsalda geçimini hayvancılıkla idame ettiren çiftçilere yüzde 100 hibe ile dağıtıyor.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kalkınmaya büyük önem vererek üreticiye 300 milyon lirayı aşkın destek sağlayan Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi; yol kenarlarında ve havayolları arazilerinde kendiliğinden yetişen otları biçerek hayvancılıkla geçinen çiftçilere hibe ediyor. 2 yıldan bu yana ihalelere girip, otları biçerek balya haline getiren Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki küçük işletmelere can suyu olarak biçilen otların balyalarının tamamını yüzde 100 hibeyle dağıtıyor.

Ot balyaları 500'ün üzerinde çiftçiye dağıtıldı

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, tarım şehri Balıkesir'de Başkan Yücel Yılmaz'ın önderliğinde çiftçilere desteklerini sürdürdüklerini söyleyerek "Kırsal Hizmetler Dairesi olarak çiftçilerimize; tohum ve fide, fidandan canlı hayvan desteğine, tarım aleti ekipmanlarından arıcılık desteklerine mera ıslahlarından tarla yollarınınım düzeltilmesine kadar birçok desteğimiz bulunuyor. Geçen seneden bu yana çiftçilerimize yüzde 100 hibe ile verilmek üzere Balıkesir'de bulunan havaalanlarının otları biçmek için ihalelerini alıyoruz. Yücel Başkanımızın talimatlarıyla planlamalarımızı yaptık ve 2 yıldır ihalelerini alıyoruz. Hem oradaki otlar boşa gitmemiş oluyor hem de yüzde 100 hibe ile çiftçilerimize dağıtıyoruz. 500'ün üzerinde çiftçimize ot desteğinde bulunduk. Bunun içeresinde yangında ve afette zarar gören çiftçilerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Ot balyalarını traktörlerine yükleyen çiftçiler kendilerine destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR