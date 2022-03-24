Balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli görüntülere sahne oluyor

Tekirdağ'da hamsi 30 TL

Balıkçılar: "40 lira ile 5 kişi doyuyor"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan mahalle pazarında hamsi 30 liradan satılıyor. Balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Denizlerde av yasağı yaklaşırken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'ndaki balıkçıların tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 30 liradan satılıyor. Balık satıcıları, balıkların pazarda diğer ürünlere göre en uygun fiyata satıldığını, 1 kilogram hamsi ile 5-6 kişinin doyduğunu ifade etti. Ayrıca balıkçılar arasında yaşanan haykırışlarla kıyasıya müşteri kapma mücadelesi renkli görüntülere sahne oluyor. Balıkçılar müşteri kapmak için adeta yeri göğü inletiyor.

Balıkçılardan Ali Akkurt yaptığı açıklamada, "Millet yesin diye 30 lira yazdık. Her yerde 50-60 lira. Burada en ucuz balıktır. Bol bol balık yiyin. Et, kıyma bunlara hiç bakmayın. Dünyanın en güzel yemeği balıktır" dedi.

Balık satışı yapan Gökhan Sönmez, Ocak yaptığı açıklamada, "Hamsi uygun bizde 30 lira. Yani düşük fiyatlar. Başka yerlerde 50-60 lira. Ispanak normalde 25 lira. Patlıcan 30 lira. En uygun balık. Her şeye zam var. Bir balığa zam yok. Vatandaş talep gösteriyor. Neden gösteriyor. 1 kilo balık ile 5-6 kişi doyuyor. 30 lira dediğin bir şey değil. Yani 30 lira ekmeği de eklersek 40 lira ile 5 kişi garanti doyar. Bir tas çorba 20-25 lira" dedi.