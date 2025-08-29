Balıkçılar Yeni Sezon İçin Umutlu Bekliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçı esnafı, 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona erecek olmasıyla birlikte yeni sezon için umutlu bekleyişe geçti.

Çarşamba'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Görkem Aydın, bu sezon palamutun az olacağını ancak hamsi ve çinekop gibi balıkların daha fazla olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Geçen sezonun bereketli geçtiğini hatırlatan Aydın, "Bu sene hamsi ve çinekop daha yoğun olur. Önceki sezona göre fiyatlarda biraz daha artış olabilir. Hava şartlarından dolayı fiyatlar yükselir" dedi.

Şu anda tezgahlarda somon, levrek, çupra ve sazan balığının bulunduğunu kaydeden Aydın, "Somon 250 TL, levrek ve çupra 500 TL, sazan balığı 200 TL, yayın balığı ise 300 TL civarında" diye konuştu.

Vatandaşlara balık tüketiminde hamsiyi tercih etmelerini öneren Aydın, "Hamsi bu sezon bol olacak. Ülke genelinde yaşanan kuraklık balık sezonunu etkilemez. Balık her zaman olur. Denizle pazarlık olmadığı için neyin ne olacağı da belli değil" ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnafı, denizin bereketinin bu yıl da sofralara yansımasını umut ediyor. - SAMSUN