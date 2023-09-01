Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hamsi ile Başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar yeni av sezonu için geceden 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldılar. Tekneler balık haline hamsi ile döndüler.

Trol ve gırgır ile balık avında 15 Nisan'da başlayan yasak, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Tekneler, 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak gece saat 00.00'dan itibaren denize açıldılar. Bu sezon Marmara Denizi'nde hamsi ve çinekopun bol olmasından ümitli olan balıkçılar, kısmetlerini diğer balık çeşitlerinde de arayacak. Balıkçılar Bandırma Balık Hali'ne hamsi ile geri döndü. Halde hamsinin kilogram fiyatı 200 TL iken yasağın kakmasıyla birlikte 100 TL'ye indi. Sardalye fiyatı ise 220 TL iken 70 TL'ye indi.

Kocaman Balıkçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, "Hayırlısıyla balıkçılarımız denize açıldı. İnşallah bereketli bir balık sezonu olur. Zengin protein kaynağını ekonomik fiyata ulaştırmaya çalışacağız. Bu konuda çok umutluyuz, güzel bir başlangıç yaptık. Teknelerimizde hamsi var. Suların sıcaklığından dolayı sezonu hamsi ile açmayız. Geçen seneye göre hamsiler bu seneye göre çok iriler. İri ve yerli hamsi ile sezonumuzu açtık. İnşallah böyle devam eder. Hamsi ile açtığımız deniz sezonunu istavrit, sardalye takip eder. Daha sonrasında sular soğudukça çinekop ve lüferi de göreceğiz. Bu yıl palamut olmayacak. Çünkü geçen yıl çok fazla palamut oldu. Onun yerine iri hamsi olursa yerini telafi eder. Halkımız için sektörümüz için de bol bereketli güzel bir sezon olur" dedi. - BALIKESİR