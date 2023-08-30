Balıkçılar, av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamlıyor

1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi balıkçılar, palamutun az hamsi ve çinekopun ise çok olacağını söylüyor. Balıkçılar, tekne ve ekipmanlarını onararak yeni sezon için hazırlık yapıyor.

1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi balıkçılar son hazırlıkları tamamlıyor. Birçok balıkçı, geçen senenin aksine bu yıl palamutun az hamsi ve çinekopun ise çok olacağını söyledi.

15 Nisan'da başlayan av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Avlanma yasağının olduğu 4 buçuk aylık sürede tekne ve gemilerin onarım ile bakımlarını yapan balıkçılar, ağlarını ve diğer tüm ekipmanlarını da yeni sezona hazır hale getiriyor. 31 Ağustos'ta sona erecek yasakla birlikte 1 Eylül'de balıkçılar için yeni sezon başlayacak ve önümüzdeki yılın nisan ayına kadar avlanabilecekler. Sarıyer Rumelifeneri'ndeki balıkçılar da sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdürürken, bu sene geçen senenin aksine hamsi ve çinekopta artış olacağını söyledi.

"Görünüşe göre çinekop ve hamsi bol olacak"

Son hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Balıkçı Süleyman Kara, "Çok şükür durumumuz iyi, hazırlıklar devam ediyor. Şu anda işimiz bitmek üzere. Allah nasip ederse bu seneki sezondan çok umutluyuz. Görünüşe göre bu sene çinekop ve hamsi bol olacak. Geçen sene palamutun çok olmasından dolayı hamsi olmadı. Hamsi bir nevi palamutun yemi oldu. Bu sene görünüşle bakılırsa lüfer ve çinekop sezonu. Şu anda hamsi ağımızı hazırlıyoruz. Bir de istavrit ve çinekop ağımızı hazırlıyoruz. Fazla bir işimiz kalmadı, bir iki günlük bir işimiz var. Nasip olursa ayın 1'ine hazırlanıyoruz" dedi.

"Geçen sene palamut çoktu, hamsi zayıftı. Bu sene de tersi olacak"

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Dursun Kurul isimli balıkçı da, "Ağlarla uğraşıyoruz, bir iki günlük daha işimiz var. Onlar bittikten sonra Allah'ın izniyle çıkacağız. Geçen sene palamut çoktu, hamsi zayıftı. Bu sene de tersi olacak galiba" diye konuştu.

"Bismillah deyip ayın 1'inde çıkacağız"

Murat Gonca isimli bir başka balıkçı ise, "Çalışmalar, gördüğünüz gibi zor. Güneşin altında zahmet. Şu anda ağları yapıyoruz, temizliyoruz. Bismillah deyip ayın 1'inde çıkacağız. İnşallah güzel şeyler bekliyoruz. Şu anda palamut yok diyorlar, hamside yoğunluk var. Nasip, ne çıkarsa tutacağız" şeklinde konuştu.

"Genelde bol senelerin bir kıt senesi oluyor"

Tekne balıkçılığı yapan Mustafa Kaplan da, "Şu anda ağlarımızı yapıyoruz. Buna yoroz ağı diyoruz. Bunu kıyının ucundan başına atıyoruz, salyangoz şeklinde. Balık kıyıdan yoroza gelince bir şaşırıyor ve seyrek seyrek balık topluyoruz o şekilde. Bir biçim kaynağı işte, şükürler olsun. Bu sene palamut zayıf gözüküyor. Ama hamsi bol gözüküyor İnşallah. Cenabı Allah herkesin rızkını ayarlamıştır. Zaten genelde bol senelerin bir kıt senesi oluyor. Geçen sene bütün ufak balıkçılar kazandı, şükürler olsun. Ama bu sene palamut biraz zayıf, lüfer görünüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL