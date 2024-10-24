Üye Girişi
Haberler

Balıkçılar 54 Günlük Zorlu Mesaide Palamut Peşinde

Balıkçılar 54 Günlük Zorlu Mesaide Palamut Peşinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de 1 Eylül itibarıyla başlayan balık avlama sezonunda balıkçılar, 54 gündür palamut avlıyor. Masrafların ağır olması nedeniyle kazançlarının düşük olduğunu ifade eden balıkçılar, hamsi için umutlu değiller.

1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların zorlu mesaisi sürüyor. 54 günlük mesaide Karadeniz sularında bol şekilde palamut avlayan balıkçılar hamsiden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

7 gün 24 saat boyunca radarları açık bir şekilde denizlerde seyir eden fırtınada en yakın limana sığınıp fırtınanın dinmesi ile yeniden denize açılarak balığın peşinden giden denizcilerin zorlu mesaisi 54 gündür sürüyor. Avlanma sezonunda ailelerinden uzak 7.5 ay geçirecek olan balıkçılar omuz omuza çalışarak ağlara takılan balıkları teknenin güvertesine çekiyor. Artvin ile Zonguldak arasında avlanan gırgır teknelerin ağlarına takılan palamut avı balıkçıların yüzlerini güldürürken, ilk geceden itibaren ekmek parası kazanmak için teknelerden bir an olsun ayrılamayan balıkçılar karadan onlarca mil uzaklıkta balığın peşinden gidiyor.

Tekne sahibi Mustafa Şen, palamut sezonunun iyi geçtiğini belirterek "Vatandaşlar bol ve ucuz balık yiyor. Ama bize göre masraflarımız ağır olduğu için pek hoş değil. Karadeniz'de çok fazla balıkçı teknesi var. Bu yüzden fiyatlar düşük oluyor. Palamut iyi gidiyor ama hamsi için aynı umudu görmüyoruz. Ama deniz işi belli olmaz" dedi.

"Hamsi olur ama bol olmaz diye tahmin ediyoruz"

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Trabzon'a gelen gırgır teknesinde balıkçılık yapan Eren Yurt ise "1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' dedik denize çıktık. Sezon idare eder ama masraflar ağır. Bu teknede 33 kişi çalışıyor. Bu sene palamut var ama para etmiyor. Buradan İstanbul'a nakliye 100 bin lira. Bize pastanın en sonu geliyor. Hamsi olur ama bol olmaz diye tahmin ediyoruz. Hamsinin olması için havaların soğuması gerekiyor. Denizin suyu halen daha sıcak. Mevsimler bu işi çok etkiliyor" diye konuştu.

"150 tekne içinde iğne iplik ararmış gibi balık arıyoruz"

Balıkçılardan Cengiz Yüksel ise balık sezonunun bu sene hareketli geçtiğini kaydederek "Balık çok olduğu için para etmiyor. Maliyetler ağır. Bu sezon pek para kazanamadık. Çok fazla balıkçı teknesi var. Trabzon ve Giresun arasında avlanıyoruz. 150'ye yakın tekne var. 150 tekne içinde iğne iplik ararmış gibi balık arıyoruz. Sezon aslında umduğumuz gibi geçmiyor. Hamsi için beklentimiz yok. Palamut hamsiyi yediği için pek fazla hamsicilik olacağı düşünülmüyor. Olursa sürpriz olacak. Ağlarımıza bazen hamsi geliyor ama bunun devamlılığı olur mu olmaz mı bunu kimse bilemez. 7 gün 24 saat mesaideyiz. Gece farklı gündüz farklı. Buradan en fazla Zonguldak'a kadar gittik. Ereğli'den geri döndük. Şimdilik balıkçılık Trabzon ve Zonguldak arasında gidip geliyor. Aralık'tan sonra hamsicilik başlıyor. Ama ne kadar olup olmayacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Hava Durumu Balıkçılık Denizcilik Karadeniz Ekonomi trabzon Yaşam

4 yıl sonra bir ilk! Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

 TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi

32 hain yuvası imha edildi
TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi maçları! FENERBAHÇE-MANCHESTER MAÇI ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Manchester Utd maçı hangi kanalda, şifresiz mi? MasterChef bu akşam var mı? 24 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Ümit Özdağ kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi! Ayın evreleri Google'da Doodle oldu! 24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı? ATV CANLI İZLE 24 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… 24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fethullah Gülen'in cenaze töreni ne zaman? FETÖ elebaşı Gülen nereye gömülecek? Resmi Gazete bugün (24 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.