Balık mezadında kasalar dolusu palamut kapış kapış satıldı

Samsun'da balık halinde gece 03.00'te yapılan mezatta kasalar dolusu palamut kapış kapış satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Mezatta yüzlerce kasa palamut, tüketiciye sunulmak üzere balıkçılar tarafından satın alındı. Genellikle çevre iller olmak üzere birçok yerden Samsun'a gelen balık satıcıları, palamudun 1 kilo 200 gramını 90 TL'den satın aldı. Sıkı pazarlığa tutuşan balıkçılar, palamut balığına büyük ilgi gösterdi.

" Karadeniz'de aşırı bir balık var"

Balıkçı Ali Pamuk, "Şu anda mevsim balığı olarak palamut başladı. Burada ağırlıklı olarak palamut balığı satılıyor. Fiyatı palamuda göre değişiyor. İki çeşit balık var. Bir orta boy balık var. 200 ile 300 gramlık, bir de 850 ile 900 gramlık balıklar var. 900 gramlık balıkların çifti 60 ile 80 TL arasında satılıyor. Ufak palamutların ise tanesi 15 TL'den satılıyor. Buradan Türkiye'nin her yerine balık gidiyor. Balıkçılar tuttukları balığı Trabzon, Rize, Samsun, Ankara, İstanbul, Bursa gibi şehirlere dağıtıyor. Palamut balığından geçen sene ümitliydik ama olmadı. Bu sene balık erken yumurtladı. Bu zamanda normalde 900 gramlık palamut olmaz. Çok çabuk büyüdü. Şu anda Karadeniz'de aşırı bir balık var" dedi.

"Bu sene vatandaşlar bolca palamut balığı yiyecekler"

Balıkçı Mehmet Bayrak, "Bu sene palamut bol oluyor. İnce palamutların çifti 25 TL'den satılıyor. Şu anda balıklar Zonguldak'tan çıkıyor. Bu tarafta satılıyor. Bu sene vatandaşlar bolca palamut balığı yiyecekler. Burada da yoğun bir kalabalık var" diye konuştu.

"Fiyatlar şu anda normal gidiyor"

Balıkçı Hasan Toprak, "Buraya palamut, barbun, istavrit, mezgit almaya geldim. Fiyatlar şu anda normal gidiyor. 40 senedir buradaki mezada geliyorum. Sanayide satış yapıyorum. Vatandaşlar bu sene en çok palamut yiyecek" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden Samsun'a gelen balıkçılar, kasa kasa palamutlar ile şehirlerine döndü. - SAMSUN