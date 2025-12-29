Haberler

Bakır fiyatları arz yetersizliği endişeleriyle Londra'da rekor seviyeye yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) arz yetersizliği nedeniyle bakır fiyatları rekor kırdı. 3 ay vadeli bakır kontratı ton başına 12.960 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayında yüzde 15’ten fazla artan fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin gümrük vergisi politikalarından da etkilendi.

Bakır fiyatları, arzın yetersizliği konusundaki endişeler nedeniyle Londra Metal Borsası'nda (LME) rekor yenilemeye devam etti.

Noel tatilinin ardından LME'de 3 ay vadeli bakır kontratı, arz endişelerinin etkisiyle ton başına 12 bin 960 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece, bakır fiyatları 24 Aralık'a göre yüzde 6,6 artış kaydetti.

Bu arada, LME'de bakır fiyatları bu yıl yüzde 41'den fazla yükselirken, sadece aralıkta yüzde 15'ten fazla artış kaydetti

Arz yetersizliği, zayıf dolar ve ABD hükümetinin yıl boyunca uyguladığı gümrük vergisi politikaları fiyat artışına katkıda bulundu.

Analistler, son dönemde beklenenden daha güçlü büyüme gösteren ABD ekonomisine işaret ederek, endüstriyel metallere olan talebin artacağını savundu.

Bakır, öncelikle elektrik mühendisliği, inşaat ve makine mühendisliğinde ihtiyaç duyulan bir metal olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
