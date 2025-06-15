Bakanlık'tan Yenilenebilir Enerji Alanları İlanı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir, Erzurum ve Sivas'ta toplam 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirledi. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir, Erzurum ve Sivas'ta 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 alan, Erzurum'un Çat ile Palandöken ilçeleri sınırlarında kalan 1 alan ve Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 1 alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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