Ticaret Bakanlığı: "Bir otomotiv firmasına 863 milyon lira ceza uygulandığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan bir otomotiv firmasına 863 milyon lira ceza uygulandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gerçek cezanın 863 bin 580 lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Reklam Kurulu'nun 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 lira idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır. Dolayısıyla; bugün, bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Reklam Kurulu tarafından uygulanabilecek idari para cezaları reklamın yayınlandığı mecraya göre değişmektedir. Yasal mevzuat uyarınca 2026 yılı için en üst limit olarak, televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 liraya, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 liraya, afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 liraya kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca, alınan durdurma kararına uyulmaması halinde, para cezaları tekrar edebilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

