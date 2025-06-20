Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Tarım Ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz ekim ayından itibaren gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan işletmeleri düzenli olarak yayımladığı liste ile kamuoyuna açıklıyor. Bakanlığın 19 Haziran'da yayımladığı yeni listede bir skandal daha ortaya çıktı.

VİTAMİNDE ETİKET OYUNU

Baharat sektörünün önde gelen markalarından Arifoğlu'na ait bir takviye edici gıdada etikette beyan edilen vitamin ve minerallerin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık denetimleri sonucu "Hamdard İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ahmet Arifoğlu" ismiyle piyasaya sürülen üründe, Vitamin C, B1, B2, B12 ve Kalsiyum Ekstratları içerdiği belirtilmesine rağmen, laboratuvar analizlerinde bu maddelerin hiçbirine ulaşılmadığını belirledi.

ÖĞÜTÜLMÜŞ KIRMIZI BİBERDE DOMATES TESPİTİ

Öte yandan "Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi Arifoğlu" firma adı ve "Arifoğlu" markasıyla piyasaya sürülen "Öğütülmüş 1KG tatlı kırmızı biber" baharatında domates tespit edildi. İki ürün de bakanlığın listesinde yer aldı.