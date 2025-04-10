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Bakanlık "çocuklar için tehlikeli" dedi, bütün kırtasiyelerden toplatılıyor

Bakanlık
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tehlike barındıran bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı. "Mao Mao Yu" marka "Popsicle Highlighter" ibareli dondurma şekilli 6'lı fosforlu kalem, kimyasal ve sağlık riski taşıdığı ve yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle raflardan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye eklenen bir kırtasiye ürününün hem satışı yasaklandı hem de piyasan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık 'çocuklar için tehlikeli' dedi, bütün kırtasiyelerden toplatılıyor

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

"Mao Mao Yu" marka Çin menşeili "Popsicle Highlighter" ibareli dondurma şekilli 6'lı fosforlu kalem, kimyasal ve sağlık riski taşıdığı ve yaralanmaya neden olabileceği gerekçeleriyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı verildi. Fosforlu kalemin güvensizlik nedeni olarak ekoloji testlerinin fitalat yönünden kalır sonuç aldığı gösterildi.

Bakanlık 'çocuklar için tehlikeli' dedi, bütün kırtasiyelerden toplatılıyor

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Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
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