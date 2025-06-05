Bakanlardan Dünya Çevre Günü Mesajı: Doğayı Koruma Vurgusu

Bakanlardan Dünya Çevre Günü Mesajı: Doğayı Koruma Vurgusu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle sosyal medyadan doğa ve çevre koruma konularına dikkat çekti. Bakan Kacır, plastik atıkların çevreye zararı üzerine konuşurken, Bakan Yumaklı ise doğal kaynakların verimli kullanımı üzerine vurgu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı???????, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Kacır, paylaşımında, her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atığın denizlere, göllere ve nehirlere karıştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu atıkların zamanla mikroplastiğe dönüşmesi, yalnızca doğayı değil, gıdamızı, suyumuzu, hatta soluduğumuz havayı tehdit ediyor. Sanayi ve teknolojide attığımız her adımda, sürdürülebilirliği esas alıyor, üretimle birlikte doğayı da koruyan kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık sadece bir çevre projesi değil, israfı önleyen, kaynakları koruyan, çevre dostu sanayiye rehberlik eden bir bilinç hareketidir. Teknolojide ilerlerken doğaya sırtımızı dönmeyeceğiz."

Bakan Yumaklı ise çevreyi korumak kadar doğal kaynakları verimli kullanmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğal kaynaklarımızı bilinçsizce kullanmak, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de tüketmektir. Bakanlık olarak doğamızı, ormanlarımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi koruyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlattığımız 'Su Verimliliği Seferberliği' ile suyumuza sahip çıkıyoruz. Dünya Çevre Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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