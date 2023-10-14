Bakan Yumaklı, Yoncalı Barajı'nda incelemelerde bulundu

Yoncalı Barajı, 2024 yılının ilk çeyreğinde su tutmaya başlayacak

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Yoncalı Barajı'nda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden hiçbir şekilde etkilenmeyen teknoloji ile inşa edilen barajın 2024 yılının ilk çeyreğinde su tutmaya başlayacağını söyledi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan ve yüzde 98'i tamamlanan Yoncalı Barajı inşaat alanını inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Barajın 9 kilometrelik tümel inşaatında incelemeler yapan Bakan Yumaklı daha sonra şantiye alanını da ziyaret ederek burada işçilerle buluştu. Yapım aşamalarını tek tek inceleyen Bakan Yumaklı daha sonra barajın gövde kısmının yer aldığı bölgeye de geçerek bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, baraj inşaatının yüzde ikilik kalan kısmının yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirterek, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle barajın su tutmaya başlayacağını söyledi. Yoncalı Barajının 6 Şubat depremlerinde herhangi bir hasar görmediğini de belirten Bakan Yumaklı, "Bu barajın başka bir özelliği de yaklaşık 9 kilometrenin üzerinde bir tünelle 175 bin dekarlık bir alanın sulanacak olması. Şu anda halihazırda devam eden bir inşaat süreci var. Yaklaşık yüzde 75'i tamamlanmış durumda geri kalan yüzde 25'i de en kısa zamanda bitecek. Yaklaşık bu da 4,5- 5 aylık bir süre alacak. Daha sonra da sulama kanallarının yapımıyla ilgili sürece geçilecek" dedi.

Sulama kanallarının da bitmesi ile bölge için çok daha farklı ürün çeşitlerinin ve verimli üretimin gerçekleşmesinin sağlanacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Elbette depremle beraber başta Malatya olmak üzere bütün deprem illerinin kalkındırılmasına ilgili tekrar o deprem öncesi dönemlerinde görmesi hatta daha da ileriye gitmesiyle alakalı devletin bütün kurumları hakikaten üstün bir gayretle çalışmaya devam ediyor. Bunların arasında halihazırda vatandaşlarımızın ihtiyacı için yapımı devam eden konutlarımız var, köy evlerimiz var, onun dışında tarımsal yapılarımız var" ifadelerine yer verdi.

Artık Türkiye'de çok devasa ve büyük yapıların Türk mühendislerinin, mimarlarının ve işçisinin emeğiyle yüzde yüz milli olarak yapılabildiğine değinen Bakan Yumaklı, "Hatırlarsanız Yusufeli Barajı kendi kategorisinde dünyanın beşinci barajı, Türkiye'nin de en büyük barajı. 275 metrelik bir yüksekliğe sahip, binlerce kilometrelik tünellerle birlikte o inanılmaz doğa şartlarını işte bu bahsetmiş olduğum bu ülkenin evlatlarının, bu ülkenin mühendislerinin beyin gücü, zihin gücü, emeğiyle beraber oldu. Orada da inşallah önümüzdeki yılın başı itibariyle biz şu anda halihazırda devam eden elektrik üretim testlerini tamamlamış olacağız ve enerji bakanlığımıza teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Yoncalı Barajı'nda da yine aynı şekilde Türk mühendislerinin en son teknolojiyi kullandığını ifade eden Yumaklı, "Ben arkadaşlarla sohbetimde konuştum ve onlara sordum 'Depremden ne kadar etkilendi diye?' Depremden hiçbir şekilde etkilenmedi, çünkü buradaki teknoloji depremden etkilenmesini engelleyecek şekilde yapılmış durumda. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum canı gönülden. Buradaki bütün mühendislerimizi kutluyorum" dedi.

Barajın sulama kanallarının da tamamlanması ile bölgede tarım üretimi yapacak olan üreticilere şimdiden bereketli ürünler temenni eden Yumaklı, "İnşallah bizim ülkemiz karada yaşanan en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerin etkisini çok kısa bir sürede halletmiş olacak. Bunu yaparsa sadece bizim ülkemiz yapardı ve nitekim de öyle olacak hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Yumaklı'ya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekilleri İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da eşlik etti.