Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayarak, son 22 yılda 7 milyar fidan ve tohum ektiklerini ve yıl sonuna kadar orman alanını dünya ortalaması olan yüzde 30'a çıkaracaklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı: "Yıl sonuna kadar orman alanımızı yüzde 30'a çıkaracağız"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 22 yılda 7 milyar fidan ve tohum ektiklerini bildirerek, "Tüm bunların sonucu olarak yıl sonuna kadar orman alanımızı dünya ortalaması olan yüzde 30'a çıkaracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünce Antalya'da bir otelde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı'na bir video mesaj gönderdi. Dünyayı etkisi altına alan birçok felaketin kısa zaman dilimlerinde ardı ardına yaşandığını belirten Yumaklı, bunların üst başlığında küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin karşılarına çıktığını vurguladı.

Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bütün canlıları ve yaşamı olumsuz etkilediğini, bu iki etkenin ormanların geleceği için de büyük bir risk oluşturduğunu dile getirerek, ormanların küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli doğal argüman olduğu aktardı.

Bu yüzden ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin daha da önem kazandığına işaret eden Yumaklı, çalıştayın mevcut durum ve olası gelişmeler ışığında, Türkiye ormancılığına önemli bir veri envanteri sağlayacağını sözlerine ekledi.

Yumaklı, Bakanlık olarak sürdürülebilirliği odak noktalarına aldıklarını ifade ederek, "Bu noktadan hareketle paydaş temelli ve kapsayıcı bir yaklaşımla küresel iklim değişikliği ile mücadeleye önem veriyoruz" dedi.

Ormanların dünyadaki en ekonomik ve en doğal karbon tutum yataklarını oluşturduğunu hatırlatan Yumaklı, "Bu nedenle ormanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir rol üstlenmekte. Bunun farkında olarak son 22 yılda önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar orman alanımızı yüzde 30'a çıkaracağız"

Bakan Yumaklı, ormancılık alanında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ormancılık alanında bu sürede 90 milyar 458 milyon liralık yatırım yaptık. Yaptığımız her yatırımın aslında geleceğe ve çocuklarımıza olduğu bilinciyle fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Son 22 yılda 7 milyar fidanı ve tohumu geleceğimize nefes olsun diye ektik. Tüm bunların sonucu olarak yıl sonuna kadar orman alanımızı dünya ortalaması olan yüzde 30'a çıkaracağız."

"Yeşil vatanımızı 7 gün 24 saat koruyoruz"

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2023 noktada 5 milyon 2023 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Yumaklı, yeşile olan sevdalarını her geçen gün geliştirmeye devam edeceklerinin mesajını vererek, "Sadece fidanları toprakla buluşturmak yetmez, onları korumalıyız' diyerek tüm dünyanın parmakla gösterdiği yangınla mücadele filosunu kurduk. Rezerv güçlerle beraber 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA, 4 bin 400 kara aracı, 776 kule, 25 bin kahraman orman işçimiz ve 118 bin aşan gönüllümüz ile yeşil vatanımızı 7 gün 24 saat koruyoruz. Orman yangınlarının hem ekolojik hem de ekonomik kayıplarını en aza indirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, küresel ısınmanın etkilerinin gün be gün daha çok hissedildiği bir süreçten geçildiğini hatırlatarak, bu durumun yalnızca Türkiye'yi değil, tüm ülkeleri yakından ilgilendirdiğinin altını çizdi.

"Üzerimize düşenleri yapmanın gayreti içerisindeyiz"

Bu kapsamda dünyadaki tüm ülkelerin, elini taşın altına koyması ve büyük bir sorumluluk bilinci içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Türkiye olarak üzerimize düşen çalışmaları kararlı adımlarla sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bizim derdimiz, atalarımızdan aldığımız mirası, gelecek nesillere iyi bir şekilde emanet edebilmek" diye konuştu.