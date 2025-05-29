Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Hak sahibi üreticilere hayvan başına aylık 1500 lira destek vereceğiz'

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Hak sahibi üreticilerimize hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. 15 hayvan alan bir hak sahibi yetiştiricimiz, her ay bir asgari ücret tutarı kadar bakım ve besleme desteği elde etmiş olacak" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Geçen yıl açıkladığımız Yeni Hayvancılık Yol Haritamızı adım adım uygulamaya devam ediyoruz. Bu yol haritasının bir hedefi de ülkemizin kırmızı ette yerli üretimini artırmaktı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şubat ayında Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ni açıklamıştı. Bu projeyle, bakanlığımız bünyesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) elindeki gebe etçi damızlık büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerle üreticilere vereceğimizi söylemiştik. Proje sonunda, kırmızı et üretiminde asıl ihtiyacımız olan besilik materyalin kendi hayvanlarımız tarafından karşılanmasını amaçlıyoruz. 3 yıl etaplar halinde sürmesini planladığımız Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile özellikle aile işletmelerini güçlendirmeyi, kadın ve gençlerin de sektörde daha fazla yer almalarını istiyoruz" dedi.

'ÜRETİCİ BAŞINA 5 İLA 15 ARASI GEBE HAYVANI AŞILI VE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE VERİYORUZ'

Projenin ilk etabı için 60 bin hayvan planladıklarını belirten Yumaklı, "Bu etapta yapılan başvurular arasından 4 bin 351 hak sahibi belirlendi. Hak sahipliğinden vazgeçenler olması halinde 6 bin 472 yetiştiricimizin isminin yer aldığı bir yedek liste de oluşturuldu. Hepsine hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah süreci hızlandırıp, üreticilerimize hayvanlarını en kısa sürede teslim etmeyi planlıyoruz. 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, kadınlara ve 41 yaş altı gençlere, veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendislerine, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasında besi bölgesi olan 19 ile, birinci derece tarımsal örgüt üyelerine, yem üretimi yapacak üreticilere ve şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara artı puanlar verildi. Üretici başına 5 ila 15 arası gebe hayvanı aşılı ve sağlıklı bir şekilde veriyoruz. Projeden faydalanan kişi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30'a kadar çıkabilecektir. Bunun yanında hak sahibi üreticilerimize hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. 15 hayvan alan bir hak sahibi yetiştiricimiz, her ay bir asgari ücret tutarı kadar bakım ve besleme desteği elde etmiş olacak. Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek. Bu kapsamda üreticilerimiz, çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak" diye konuştu.

'HAK SAHİPLERİNİN YÜZDE 41,6'SINI KADINLAR OLUŞTURDU'

Verilen hayvanların bir yıllık Tarım Sigortası'nın (TARSİM) TİGEM tarafından karşılanacağını açıklayan Yumaklı, "Hayvan kaybı olursa sigorta yoluyla telafi edilmiş olacak. Bizi sevindiren en önemli unsur, genç ve kadın üreticilerimizin projeye gösterdiği ilgidir. Değerlendirme sürecinde az önce bahsettiğim artı puanlarla beraber hak sahiplerinin yüzde 41,6'sını kadınlar, yüzde 80,5'ini gençler oluşturdu. Diğer yandan, hak sahiplerinin yüzde 14,8'i veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisidir. Meslek mensuplarının tarımsal üretimde yer alması, önem verdiğimiz hususların başında geldiği için bu oran da bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Diğer yandan hak sahibi yetiştiricilerimizin yüzde 91'i, halihazırda hayvancılık yapan, aktif işletmesi bulunan üreticilerimizdir. Bunu özellikle yetiştiricilerimizin üretime devam etmesinin sağlanması bakımından çok önemsiyoruz. Bir diğer önemli istatistik ise yine artı puanlarla beraber hak sahiplerinin yüzde 59'u, deprem bölgesi illerinden ve üretim planlamasında besi bölgesi içinde yer alan illerden oluşuyor" dedi.