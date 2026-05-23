Haberler

Kurban Bayramı öncesi 4 milyonu aşkın hayvanın sağlık kontrolü yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi veteriner yol kontrol istasyonlarında 4 milyondan fazla hayvanın sağlık kontrolünün yapıldığını, güvenilir gıda ve hayvan refahı için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nda sürdürdükleri incelemelerle, hayvan refahını koruduklarını, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ekiplerin hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimi güvence altına almak için 7 gün 24 saat çalıştıkları aktarıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Veteriner hekimlerimiz ve denetim ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda, nisan ayı itibarıyla 36 binden fazla araç titizlikle incelendi, 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Biyo-güvenlik standartlarımızı en üst seviyede tutmak, kaçak nakillerin önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumak adına kontrol ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." bilgileri verildi.

"Kurban Bayramı öncesi görev başındayız"

Bakan Yumaklı da NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi görev başında olduklarını belirterek, "Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarımızda aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerle, hayvan refahını ve sağlığını koruyor, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda, huzurlu bayram." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaksızlık' sözlerine aynı tonda yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı tutuklandı
10+4 yabancı kuralı tartışmalarına Fatih Terim de dahil oldu

Türkiye'nin tartıştığı o konuya Fatih Terim de dahil oldu

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu