Bakan Yumaklı, Gıda Güvenliği Konferansı'nda Türkiye'nin Vizyonunu Anlattı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin'in Şanghay kentinde Kuşak ve Yol İthalat- İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'na katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'nda, küresel dayanışmanın ancak ortak standartlar, adil ticaret ve sürdürülebilir tarım politikalarıyla güçleneceğini bir kez daha vurguladık. Türkiye; stratejik konumu, üretim kapasitesi ve adil paylaşım ilkesine dayalı vizyonuyla, gıda güvenilirliğinin küresel ölçekte sağlanması için kararlılıkla çalışıyor. Daha güvenli, daha sağlıklı ve daha adil bir gıda sistemini inşa etmek için ortak akıl ve iş birliğiyle üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.