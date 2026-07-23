Bakan Yumaklı'dan vatandaşlara "orman yangını sahasına girilmemesi" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Orman yangınlarına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunan Yumaklı, "Kıymetli vatandaşlarımız, orman yangınlarında sizlerin güvenliği bizim için çok önemli. Lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin. Koordinasyonu sağlayan ilgili kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yangın alanlarının tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Arabamızın arkasına ayranı, suyu atalım, oraya gidelim, yardım edelim' diye bir kavram olmadığını ifade etmek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindeler, 7/24 görevlerinin başındalar, arkadaşlarımızın tamamı sahadalar. AFAD, valiliklerimiz ve diğer kamu kurumlarımız yangın alanını çevreler. İhtiyaç olduğu zaman herhangi bir kamu kurumu oradaki ihtiyacı giderir."