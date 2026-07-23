Haberler

Bakan Yumaklı'dan vatandaşlara "orman yangını sahasına girilmemesi" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, yangın sahalarına girmemeleri ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Orman yangınlarına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunan Yumaklı, "Kıymetli vatandaşlarımız, orman yangınlarında sizlerin güvenliği bizim için çok önemli. Lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin. Koordinasyonu sağlayan ilgili kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yangın alanlarının tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Arabamızın arkasına ayranı, suyu atalım, oraya gidelim, yardım edelim' diye bir kavram olmadığını ifade etmek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindeler, 7/24 görevlerinin başındalar, arkadaşlarımızın tamamı sahadalar. AFAD, valiliklerimiz ve diğer kamu kurumlarımız yangın alanını çevreler. İhtiyaç olduğu zaman herhangi bir kamu kurumu oradaki ihtiyacı giderir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Bildiğiniz tüm köyleri unutun
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu