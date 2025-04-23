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Bakan Yumaklı'dan İstanbul Depremleri Hakkında Açıklama

Bakan Yumaklı'dan İstanbul Depremleri Hakkında Açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'daki depremler sonrasında yapılan incelemelerde, Büyükçekmece Barajı'nın güvenliğinin teyit edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, tüm barajlarda ön değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'nda yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, "İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan barajların güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

" İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir. İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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