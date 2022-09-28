Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni aile destek paketinin detayları! Doğal gaz desteği 2.500 liraya kadar yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni sosyal yardım paketine ilişkin detaylar açıklandı. Bakanlık tarafından verilen yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edilirken, doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı arttırıldı. Yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı, 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında açıklanan yardım paketleri hakkında konuştu. Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini ifade etti.

DESTEK TUTARI 1.250 TL OLDU

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketine ilişkin detayları vererek "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" sözlerini kullandı. Ayrıca, 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edilerek sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlamanın yolu açıldı.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ'NDE DE TUTAR ARTIRILDI

Diğer yandan Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacağı söylendi. Bu kapsamda Doğal gaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar TL'lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık" dedi.