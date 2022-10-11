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Bakan Varank'tan TOGG'la ilgili heyecanlandıran sözler: Rakiplerine göre çok ucuz olacak

Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretimine başlanacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Araçlar yıl sonuna kadar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Rakiplerine göre çok ucuz olacak, daha az bakıma ihtiyaç duyacak" dedi.

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenen TOGG'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. TOGG, önümüzdeki haftalarda yeni C-SUV elektrikli ve yerli otomobilinin seri üretimine başlayacak.

İSTANBUL- ANKARA ARASI ŞARJ CİHAZLARI KURULDU

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"RAKİPLERİNE GÖRE ÇOK UCUZ OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bugün yaptığı açıklamalarda, TOGG'un fiyatı ile ilgili detay verdi. Varank, "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak. TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mustafa Varank TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Demir Acer :

2025 mi oldu simdi

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UğuR DURAN:

700 ila 900 arasında diye açıklama yapılmıştı. gümrük vergisi çıkınca en kral araba bile 300-500 arasına geliyor. yerli arabaya da gümrük vergisi yazmazsınız herhalde.!

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HALİS ER:

daima yanındayız, seçimlerde de yanınızda olacağız

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