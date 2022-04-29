Bakan Varank'ın 400 bin abone çıkışına İSKİ'den yanıt: İstanbul'da suyu kesik abone sayısı 30 bin 665

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesiyle başlayan ve daha sonrasında elektriği kesilen aileleri ziyaretiyle devam eden tartışma giderek büyüyor. Dün Kılıçdaroğlu'nu şov yapmakla suçlayan ve İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para alınmamasını isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yanıt İSKİ'den geldi. İSKİ, Varank'ın suyu kesilen abone için verdiği sayının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İSTANBUL'DA SUYU KESİLEN ABONE SAYISI 30 BİN 665"

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğu ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da borcundan dolayı suyu geçici kapalı olan abone sayısı, 28.04.2022 tarihi itibarıyla 30 bin 665'tir. Bu sayı İSKİ'nin 6 milyon 800 bin olan toplam abone sayısı dikkate alındığında binde 4,5 civarında bir orana denk gelmektedir. Öte yandan, İstanbul'daki su birim fiyatı, insani su hakkı kapsamında verilen ücretsiz su da dikkate alındığında, 30 büyükşehir belediyesi arasında 18. sıradadır. Yani İstanbul'da su, diğer illere göre nispeten daha ucuzdur."

BAKAN VARANK NE DEMİŞTİ?

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik aileleri ziyaret etmesiyle ilgili, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Aslında evin elektrikleri açık, Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz. Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz. İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var" dedi.