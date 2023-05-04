Bakan Varank Bursa'da Mutfak Akademisi'ni Ziyaret Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'ya özgü tatları pişirmek için mutfağa girdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mutfak Akademi'yi ziyareti sırasında aşçı önlüğü giyen Varank, cantık hamuru açıp, süt helvası yaptı.

AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 Mayıs'ta Bursa'da BTSO Mutfak Akademi'yi ziyaret etti. Daha önce, "Artık en sevdiğim pide, cantıktır" diyen Bakan Varank, aşçı önlüğünü takıp, üretim tezgahına geçerek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında tescillenerek coğrafi işaret alan Bursa cantığı hamuru açtı. Bakan Varank, kürekle cantıkları fırına gönderdi ve daha sonra da pişenleri ünlü şef Ömür Akkor'a ikram etti. Varank, şehrin geleneksel tatlarından coğrafi işaretli süt helvasını da kendi elleriyle pişirdi. Bakan Varank'a Ömür Şef yardımcı olurken, akademi öğrencileri, bakanın yaptığı cantık ve süt helvasının tadına bakarak tam not verdi.

Varank, BTSO Mutfak Akademi'nin staj ve iş eşleştirmeleri ile bursiyerlerin iş bulmasını kolaylaştırdığına da dikkat çekerek, "Kültürüne baktığımızda, tarihsel zenginliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi diyebiliriz. Bursa da bu lezzetler içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bir Bursalı olarak bu lezzetleri de bundan sonra hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha çok tanıtacağız" diye konuştu.