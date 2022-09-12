Bakan Varank 42 İstanbul yazılım okulunda gençlerle buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Ekol 42'nin iş birliğiyle açılan 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarındaki öğrencilerin oyunlaştırılmış metotla projeler yaparak yazılım öğrendiklerini belirterek, "Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye'deki...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Ekol 42'nin iş birliğiyle açılan 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarındaki öğrencilerin oyunlaştırılmış metotla projeler yaparak yazılım öğrendiklerini belirterek, "Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye'deki yazılımcı kapasitesini artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, Vadi İstanbul'da bulunan 42 İstanbul'da yazılım öğrenen gençleri ziyaret etti.

Varank, ziyarette gençlerin okuldaki programları takip ederek birbirlerine yardımcı olduklarını ve yazılımcı olarak yetiştiklerini belirterek, okulları ülkeye geçen yıl kazandırdıklarını anımsattı. Varank, şöyle devam etti:

"42 Kocaeli ve 42 İstanbul'da bu işe merakı olan özellikle gençlerimizi bir sınava tabi tutuyoruz. Genç arkadaşlarımızın algoritma çözme kabiliyetleri var mı, matematiksel düşünme kabiliyetleri var mı, sadece ona bakıyoruz. 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı her arkadaşımız bu okullara başvurabiliyorlar. Genç arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Daha önce tatlı ısmarlama sözü vermiştim. Onu yerine getirmiş oldum. Kendileriyle sohbet ettik. 42 okulları yenilikçi bir öğrenme metodu. Mezunları başarılı şekilde yazılım öğreniyorlar. Mezunlarının yüzde 90'lar seviyesinde iş bulduğunu daha önceki tecrübelerden görebiliyoruz. Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye'deki yazılımcı kapasitesini arttırmak istiyoruz. 42 okulları da şimdiye kadar yüzümüzü ağartan bir çalışma oldu."

Okullar gençlerin önünü açmak için tasarlandı

Varank, bu okulların en büyük özelliğinin hiçbir eğitmen olmadan tamamen oyunlaştırma ve proje temelli şekilde yazılımı öğretmesi olduğuna işaret etti.

Okulda öğrencilerin oyunlaştırılmış metotla projeleri yaparak yazılım öğrendiklerini ifade eden Varank, "Aynı zamanda hoca olmadan kendi kendilerine bu işi öğreterek bir araya gelerek problem çözerek yazılım öğreniyorlar. Gerçekten inovatif bir metot. Bu okulları gençlerimizin önünü açmak için tasarladık. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Burada paydaşlarımız da var. Bu programı, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile birlikte geliştirdik. Platformun büyük yazılımcı firma ortakları var. Global markalar bu işin ortağı. Oradaki firmalar da bu öğrencilerimizi birinci yıldan itibaren stajyer olarak bünyelerine katıyorlar. Şirketlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını da bu şekilde sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Vadi İstanbul'da restoranı olan ünlü şef Danilo Zanna'nın özel tarifiyle yapılan tiramisuyu yaklaşık 150 gence servis eden Varank, Danilo Şef ile de görüntülü görüştü.

Varank, "Tiramisuları ben ısmarladım. Yemekler de senden şefim." derken Danilo Şef de "Hepsini ağırlayacağım, benim misafirim olsunlar." karşılığını verdi.

"42 İstanbul'da yazılımın temellerini öğreniyoruz"

42 İstanbul katılımcılarından Selin Tepe, hem çalışıp hem eğlenerek öğrendiklerini belirterek "Ben zaten başka bir okulda okuyorum ama burası çok daha iyi. Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bize de sürpriz oldu. Çok şaşırdık görünce." ifadesini kullandı.

İrem Öztimur, 42 İstanbul'da yazılımın temellerini öğrendiklerini vurgulayarak, "İmkanlar çok güzel. Ben bu kadarını beklemiyordum." dedi.

Hasan Kemal Gümüşcüoğlu da "Çok farklı bir eğitim. Sunulan sistemden ve imkanlardan çok memnunum. Sayın Bakanımın sürprizine şaşırdım. İnce bir hareket. Bize ikramda bulundu." diye görüşlerini dile getirdi.

Muhammed Enes Başpınar, öğrenirken öğretmenin kendi öğrenme sürecini olumlu etkilediğine işaret ederek, "Bir okulda öğretmenden alabildiğiniz o öğretmenle sınırlıyken burada herkesin bilgisini herkesten alabiliyorsun." sözleriyle deneyimini aktardı.

Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Cengiz, Bakan Varank'a sürpriz ziyareti ve ikramı için teşekkür ederek 42 İstanbul serüvenini şu sözlerle anlattı:

"Yazılım eğitimi alıyoruz. Şubattan beri buradayım. Okulla birlikte yürütüyorum. Bakanımızın attığı tweeti görerek buraya geldim. Kendimiz araştırarak çabalayarak öğrendiğimizde daha kalıcı olduğunu düşünüyorum."

Danilo Şef gençleri ağırladı

Bakan Varank'ın ziyaretinin ardından Danilo Şef, 42 İstanbul öğrencileri ve mezunlarına Vadi İstanbul'da bulunan restoranında kahvaltı verdi.

Danilo Şef, Türkiye'nin en zeki ve en başarılı gençlerini ağırladıklarını belirtti.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya da ev sahipliği için Danilo Şef'e teşekkür etti.

Danilo Şef, kahvaltı sırasında Bakan Varank'ı görüntülü aradı. Bakan Varank, gösterdiği ilgi nedeniyle Danilo Şef'e teşekkürlerini ileterek "Türkiye'de yüksek teknolojiye verdiğin desteği hiç unutmayacağız." esprisini yaptı. Danilo Şef de "Estağfurullah seve seve ama maşallah ne kadar çok yemek yiyorlar." karşılığını verdi.