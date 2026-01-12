Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uraloğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını tercih eden Uraloğlu, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçti.

Uraloğlu, "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek var" fotoğrafına, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

"Kareler zıtlıklarla birçok olayı beraber yansıtmış"

Bakan Uraloğlu, gerek Türkiye'den gerekse dünyadan bilgilendirme konusundaki gayretleri için AA'yı tebrik etti.

Alınan görüntü ve fotoğrafların önemine dikkati çeken Uraloğlu, "İletişim çağının olduğu bir ortamdayız. Görüş açımızda değil ama haber veya bir olay geçince anında sesin geldiği tarafa doğru kafamızı çevirerek bir kare veya hareketli video görüntü arıyoruz. O söyleneni görsel olarak da görmek istiyoruz. Kareler, söyleneni kafamızda daha kolay canlandırabilme, bazen orada farklı bir boyutu yakalayabilme, haberi derleyeni, kareyi çeken, videoyu alan oradaki görevli arkadaşımızın dışında da bir yorum yapabilme imkanı sağlıyor, çok kıymetli." dedi.

AA'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve sürece kendilerini de dahil ettiği "Yılın Kareleri" oylamasında seçim yapmakta zorlandığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden kıymetli. Bazen bir anı yakalamış bazen de saatlerce, belki de günlerce bekleyerek yakalamayı umduğu ve yakaladığı bir anı paylaşmış. Fotoğraflar, bazen insanların en mutlu anını bazen de en hüzünlü, belki hayattaki en zor anını yakaladı. Bazı fotoğraflarda aynı karede, aynı olayı yaşayıp yan yana olan kişilerin çok farklı ruh halinde olduğunu gördük. Örneğin, 'Yağmur altında, keyfi yerinde' fotoğrafında bir su taşkınının içinde ilerleyen araçta, arabayı kullanan daha tedirgin, yanındaki ise bir suyun içinde ilerliyor olmanın verdiği gülümsemeyle ekrana yansımış. Kareler zıtlıklarla birçok olayı beraber yansıtmış. Tebrik ediyorum, gayet başarılıydı. Bu fotoğrafları bize kadar ileten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.