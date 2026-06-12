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Bakan Uraloğlu: Ulaştırmaya 355 milyar dolar yatırım yaptık

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Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 23 yılda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu hattı için 6,75 milyar dolar kredi sağlandığını ve çalışmalara bu yıl başlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " "Türkiye olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye, Avrupa ile Asya'yı bağlayan çok stratejik bir noktada bulunuyor. İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 120 kilometrelik demir yolu hattı için Dünya Bankası liderliğindeki 6 uluslararası kuruluştan, 6 milyar 750 milyon dolarlık bir kredi temin ettiğimizi ve bunun yapım çalışmalarına bu yıl başlayacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu kapsamında "Ulaşım Ağlarının Geliştirilmesi, Altyapıda İşbirliği, Lojistik ve Yatırım Paneli"ne katıldı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin doğu batı ekseninde Orta Koridor'un çok önemli ülkelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Son 23 yılda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım

Bakan Uraloğlu panelde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bunun 10 yılda 2 trilyon dolarlık bir ülke ekonomisine katkısı olacağını hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bugün itibariyle, havayolu yolcu sayısında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci"

Bakan Uraloğlu, "TCDD ile Kuzey Makedonya Demiryolu Altyapı Kuruluşu (PERI) arasında demiryolu sektöründe iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 10 Şubat 2026 tarihinde imzalanan 'Demiryolu Sektöründe İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı' işbirliğimiz için gerekli yasal zemini teşkil edecektir" dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bugün itibariyle, havayolu yolcu sayısında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci konumda bulunduğunu kaydetti.

Geçmişte 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirken, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye'nin olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bugün ülkemiz; Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan stratejik konumuyla küresel ticaretin önemli bağlantı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Orta Koridor vizyonumuz kapsamında ülkemiz, yalnızca bir transit güzergah değil; aynı zamanda üretim, lojistik ve veri akışının merkezinde bulunan stratejik bir ortak konumundadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya'yı bağlayan çok stratejik bir noktada bulunduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 120 kilometrelik demir yolu hattı için Dünya Bankası liderliğindeki 6 uluslararası kuruluştan, 6 milyar 750 milyon dolarlık bir kredi temin ettiğimizi ve bunun yapım çalışmalarına bu yıl başlayacağımızı söyleyebilirim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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