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Bakan Uraloğlu: Otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek

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Aile yılı olarak ilan edilen 2025 yılı boyunca otobüs ve tren seferlerine indirim yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek.

Aileler için otobüs ve tren seferlerinde yüzde 40 indirim hakkı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmişti. Aile Yılı'na özel otobüs ve trenle seyahat edecek ailelere indirimli bilet imkanı tanınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını söyledi. Uraloğlu, yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek.

AİLELER YÜZDE 40'A KADAR İNDİRİM ALABİLECEKLER

Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek" dedi.

İNDİRİM 4 KİŞİYLE SINIRLI

Uraloğlu, düzenlemeden yararlanma koşullarını ise şöyle açıkladı: "Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."

İNDİRİMLİ FİYATLAR 17 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ailelere yapılacak indirim oranı kadar bu indirimin ne zaman yürürlüğe gireceği tarih de merak ediliyordu. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacağını vurguladı. Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek.

Bakan Uraloğlu: Otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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