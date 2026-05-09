Bakan Uraloğlu, nisan ayı hava yolu istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin nisan ayında gerçekleştiğini bildirerek, "Transit yolcularla birlikte 18 milyon 190 bin 494 yolcu hava yolunu kullandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün nisan ayına ait uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 83 bin 603, dış hatlarda 67 bin 510 olduğunu aktaran Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 183 bin 876'ya ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, nisanda iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 152 bin 578, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 29 bin 706 olarak gerçekleştiğini belirterek, "2026'nın en yoğun yolcu trafiği nisanda gerçekleşti, transit yolcularla birlikte toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu havayolunu kullandı. Nisanda taşınan yük miktarı, iç hatlarda 68 bin 58 ton, dış hatlarda 341 bin 570 ton olmak üzere 409 bin 628 tona ulaştı." bilgisini verdi.

İlk 4 ayda 67,5 milyon yolcu

Ocak-nisan döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 296 bin 29, dış hatlarda ise 241 bin 126 olduğunun altını çizen Uraloğlu, böylece üst geçişlerle birlikte uçak trafiğinin 688 bin 293'e ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 31 milyon 427 bin 204, dış hat yolcu trafiğinin de 36 milyon 31 bin 243 olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 67 milyon 496 bin 871 yolcuya hizmet verildi. Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemine göre direkt transit dahil yüzde 4,8 arttı. Bu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 275 bin 764 ton, dış hatlarda 1 milyon 280 bin 763 ton olmak üzere 1 milyon 556 bin 527 tona ulaştı."

İstanbul Havalimanı 25 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda nisanda uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 604, dış hatlarda 33 bin 863 olmak üzere 43 bin 467'ye ulaştığını aktaran Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 339 bin 948, dış hatlarda 5 milyon 233 bin 793 olmak üzere 6 milyon 573 bin 741 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Uraloğlu, ocak-nisan döneminde de söz konusu havalimanında iç hatlarda 36 bin 999, dış hatlarda 133 bin 929 olmak üzere 170 bin 928 uçak trafiğinin gerçekleştiğine işaret ederek, bu havalimanının yanı sıra iç hatlarda 5 milyon 165 bin 82, dış hatlarda 20 milyon 513 bin 925 olmak üzere 25 milyon 679 bin 7 yolcu trafiği olduğunu bildirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da nisanda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 159, dış hatlarda 12 bin 69 olmak üzere 22 bin 228 olarak gerçekleştiğini açıklayan Uraloğlu, şunları paylaştı:

"Yolcu trafiği de iç hatlarda 1 milyon 747 bin, dış hatlarda 1 milyon 927 bin 362 olmak üzere 3 milyon 674 bin 362 oldu. Ocak-nisan döneminde iç hatlarda 37 bin 899, dış hatlarda 50 bin 472 olmak üzere 88 bin 371 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 6 milyon 781 bin 507, dış hatlarda 8 milyon 470 bin 630 olmak üzere toplamda 15 milyon 252 bin 137 yolcu trafiğine hizmet verildi. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı da ocak-nisan döneminde iç hatlarda 5 milyon 538 bin 375, dış hatlarda 4 milyon 812 bin 306 olmak üzere 10 milyon 350 bin 681'e ulaştı. İç hatlarda 43 bin 576, dış hatlarda 34 bin 670 olmak üzere 78 bin 246 uçak trafiği gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 milyon 623 bin 93, Antalya Havalimanı'nda 5 milyon 457 bin 582, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 587 bin 185 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 525 bin 544 yolcuya hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 157 bin 277 yolcu trafiği gerçekleşti."