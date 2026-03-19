Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nın, İslam alemine ve dünyadaki mazlumlara sağlık, huzur ve esenlik nasip etmesi temennisinde bulundu.

Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, rahmet ve bereket dolu ramazan ayının geride kaldığını belirtti.

Bu mübarek günlerin, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yeniden canlandıran en güzel vesileler olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu dönemde barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın, Orta Doğu'da derin yaralar açtığını vurgulayarak, bir an önce bölgede kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulundu.

"Milletimizin hizmetindeyiz"

Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını kesintisiz güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"30 bin kilometre üzerinde bölünmüş yol ağımız ve modern yollarımız, köprülerimiz, tünellerimiz, yüksek hızlı tren hatlarımız, havalimanlarımız ve haberleşme ağlarımızla milletimizin hizmetindeyiz. Ramazan Bayramı'nı daha anlamlı kılmak adına Başkentray, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile İzmir'deki İZBAN hatlarımız bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de bayram süresince ücretsiz geçişe açılacak. Bu hatlarımız ve yollarımız, vatandaşlarımıza hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlayarak bayram coşkusunu daha geniş kitlelerle paylaşmamızı sağlayacak. Ayrıca PTT'miz, Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartlarıyla vatandaşlarımızın sevdiklerine gönüllerinden geçen mesajları iletmelerine vesile olacak. Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın İslam alemine ve dünyadaki mazlumlara sağlık, huzur ve esenlik, Türkiye'ye ve millete birlik ve barış nasip etmesini niyaz ederim."