Bakan Uraloğlu'ndan Güneş Enerjisi ile Sürdürülebilir Demiryolu İnovasyonu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulan güneş enerji santrali (GES) ile Milli Hızlı Tren ve Gaziray gibi projelerin üretiminde güneş enerjisinin kullanılmaya başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından hayata geçirilen GES'e yönelik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi' doğrultusunda çalıştıklarını ve bu kapsamda demir yollarında; elektrikli trenler, sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve demir yolu araçlarının üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımına hız verdiklerini vurguladı.

'YILLIK 3 MİLYON 350 BİN KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETECEĞİZ'

Bakanlık olarak demir yolu araçlarından altyapıya kadar tüm sistemleri kapsayan yeşil enerji dönüşümünü başlattıklarının altını çizen Uraloğlu, demir yolu araç üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yeni bir dönemi başlattıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde başlatılan GES projesini tamamladıklarını ve santralin elektrik üretimine başladığını belirterek, "Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi artık güneşten elde ediyoruz. Böylece enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırıyor, enerji arz güvenliğimizi sağlıyor ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen enerji üretimi ile yıllık 1739 ton karbondioksit salınımının da önüne geçeceğiz" dedi.

'SİVAS'TA GES KURULUM ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK'

Tren üretiminde başlattıkları yeşil enerji dönüşümünü diğer bölge müdürlüklerinde de hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, "TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde GES kurulum çalışmalarını başlattık. Fabrikamızda kuracağımız çatı tipi güneş enerji santrali ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu sayede yerleşkemizde tüketilen elektriğin tamamını GES'den karşılamış olacağız. Sivas'ta hayata geçireceğimiz bu dev proje ile ekonomimize yıllık yaklaşık 25 milyon TL katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.