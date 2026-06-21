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Bakan Uraloğlu'ndan "Babalar Günü" mesajı Açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların evlatların hayatındaki önemine vurgu yaparak tüm babaların gününü kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir evladın hayatındaki en güçlü izlerden birinin, babasından öğrendikleri ve onunla biriktirdiği hatıralar olduğunu bildirerek, "Başta kıymetli babam olmak üzere, ailesi ve evlatları için emek veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir evladın hayatındaki en güçlü izlerden birinin babasından öğrendikleri ve onunla biriktirdiği hatıralar olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Başta kıymetli babam olmak üzere, ailesi ve evlatları için emek veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, Rabbimden kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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