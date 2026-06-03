EDİTÖR MASASI 1 - Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerden 7'si çıkma talebinde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda biri Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 Türk sahipli gemi bulunduğunu belirterek, "Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık, Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok." diye konuştu.

Modern Hicaz Demir Yolu Umman'a kadar uzanacak

Bakan Uraloğlu, küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi.

Tarihi hattın Şam-Amman kesimindeki bölümünün ayağa kaldırılabileceğine işaret eden Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacağız. Halep-Şam-Ürdün hattı zaten mevcut. Suud tarafıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmaktır." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nde finansman mutabakatı

Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına uzanan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu için projelendirme aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Projenin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye ortaklığında uluslararası finansmanla yürütüleceği bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu proje sadece otoyol ve demir yolu değil, enerji ve iletişim hatlarını da kapsayan devasa bir koridor. Eğer bu projeyi ve modern Hicaz Demir Yolu'nu bugün bitirmiş olsaydık, dünya Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşmuyor olurdu. Şu an bölgedeki çatışma ortamının durulmasını bekliyoruz, sonrasında devam edeceğiz."

Zengezur Koridoru'ndaki çalışmalar sürüyor

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un en stratejik ayaklarından biri olan Zengezur Koridoru'na ilişkin gelişmelere de değinerek, Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade etti.

Azerbaycan tarafındaki işlerin bitme aşamasına geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Nahçıvan tarafındaki eksikler tamamlanacak. Ermenistan topraklarından geçen Zengezur Geçişi için de süreçleri takip ediyoruz. Bu hat işler hale geldiğinde Türk dünyasına ve Orta Asya'ya çok daha kestirme bir yoldan bağlanmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu planı

Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem yükünü Marmaray'ın taşıdığını ancak yük trenleri için kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesi ile büyük bir adım atıldığını söyledi.

Köprünün yapım aşamasında gerekli platform boşluğunun bırakıldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metreyle dünyanın en genişi. Bu genişlikte bir köprü yok. Dünya Bankası liderliğinde 6 uluslararası kuruluştan finansman temin ettik, ilk imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkıp muhtemelen yıl bitmeden yapımına başlayacağız. 6,75 milyar dolarlık krediyle ihaleyi sonuçlandırıp başlamayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında, İstanbul Boğazı geçişinde Anadolu ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak."

(Sürecek)