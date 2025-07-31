Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomik İşbirliği Toplantısına Katıldı

Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomik İşbirliği Toplantısına Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6'ncı Dönem Toplantısı için Tiflis'e gitti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6'ncı Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Tiflis'e gitti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı için Tiflis'teyiz. Dost ve komşu ülke Gürcistan ile ticari iş birliğimizi daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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