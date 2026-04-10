Bakan Uraloğlu, Antalya'da "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı"nın açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde açılışını yaptıkları "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı"nın seyahat süresini 30 saniyeye düşürdüğünü belirterek, "Projemizle zamandan 219 milyon lira, akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 274 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla düzenlenen "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı"nın açılış töreninde "Durmak yok, yola devam" vizyonuyla Antalya'ya hizmet sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Antalya'da geçen sene Korkuteli-Elmalı Yolunu açtıklarını, Antalya Havalimanı'nın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasını hizmete sunduklarını anlatan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun da temelini attıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, Demre Yat Limanı, Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşakları, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu, Elmalı-Avlanbeli kesimi, Gazipaşa Yat Limanı, Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı başta olmak üzere her ay açılış yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da en gözde turizm merkezlerinden olduğunu belirten Uraloğlu, kentin meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ünlü olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak 24 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 354 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 774 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden 1140 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı.

Antalya merkez ve ilçelerinde çevre yollarından tünellere, kavşaklardan köprülere çok sayıda yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya-Alanya Otoyolu'muzun yapımına başladık. 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bu dev proje tamamlandığında turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak. Özetle Antalya'yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattık, donatıyoruz. İnşa ettiğimiz modern ulaşım sistemleriyle şehrin dört bir yanını birbirine bağlayarak hem vatandaşlarımızın hem de şehrimize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin hayatını kolaylaştırdık. Şimdi Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'mızın açılışıyla bu hizmet zincirine yeni halka eklemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Uraloğlu, daha önceleri sadece tarım, hayvancılık ve halı dokumacılığıyla meşhur olan Döşemealtı ilçesinin artık gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve modern konut projeleriyle de Antalya'nın parlayan yıldızlarından biri haline geldiğini söyledi.

"Kavşağı kritik ulaşım yatırımı olarak hayata geçirdik"

Döşemealtı'nın hem sosyoekonomik faaliyetleriyle hem de turizm, tarım ve hizmet sektörlerindeki yoğun hareketlilik nedeniyle yıl boyunca yüksek trafik hacmine ulaştığını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Antalya-Burdur Devlet Yolu üzerinde, Döşemealtı ilçe girişindeki bağlantı noktaları arasında yer alan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'mızı da işte bu ihtiyaca cevap vermesi için bölgedeki trafik akışını düzenleyen kritik bir ulaşım yatırımı olarak hayata geçirdik. Özellikle Döşemealtı girişindeki mevcut hemzemin kavşak, sinyalizasyon nedeniyle yoğun saatlerde uzun kuyruklara, dur-kalk trafiğine ve zaman kaybına yol açıyordu. İşte bu ihtiyacı görerek Altınkale Kavşağı'nı farklı seviyeli hale getirdik. 71 metre uzunluğunda, 34 metre platform genişliğinde modern köprü yapısı inşa ettik. Her iki yanda da 360 metre uzunluğunda toprakarme dolgu imalatıyla kavşağı tamamen dönüştürdük. Eskiden hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık. Böylece Antalya-Burdur aksındaki yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlattık."

Uraloğlu, yeni yatırımla hem şehir içi hem de transit geçişlerde daha güvenli ve hızlı yüksek standartlı ulaşım tesis ettiklerini belirterek, "Seyahat süresini 30 saniyeye düşürdük. Projemizle zamandan 219 milyon lira, akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 274 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca akıcı trafik sayesinde yıllık 2 bin 651 ton karbon emisyonunu azaltarak hem çevremizi hem de gelecek nesillere bırakacağımız temiz havayı koruyacağız." dedi.

Vali Hulusi Şahin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının neredeyse her ay Antalya'da açılışlarının olduğunu, ülkenin hızla büyüyüp geliştiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de ülkenin en önemli turizm ve üretim merkezlerinden Antalya'nın, yıl boyunca devam eden yoğun hareketliliğin güçlü ulaşım altyapısını gerekli kıldığını vurguladı.

Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'na ilişkin bilgi veren Gülşen, "Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilen kara yolu yatırımları, şehirlerimizin gelişimine yön veren, günlük hayatı kolaylaştıran ve ekonomik hareketliliği güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Vali Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve protokol üyeleri, okunan duanın ardından kavşağın açılışını gerçekleştirdi.