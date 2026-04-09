Bakan Uraloğlu, Ankara Trabzon Günleri Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a yeni yapılacak 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ihalesini, yer teslimini yaptıklarını ve şantiyeyi kurduklarını belirterek, " Önümüzdeki günlerde orada kazmayı beraberce vurmuş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Trabzon Günleri Açılış Programı'nda konuştu.

Ankara'nın kalbinde 4 gün boyunca Trabzon fırtınası eseceğini anlatan Uraloğlu, Trabzon'un kadim tarihi, eşsiz kültürü ve lezzetlerinin başkente taşınacağını söyledi.

Uraloğlu, Trabzon'un tarih boyunca vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın tek bir ruhta toplandığı sembol şehirlerden biri olduğunu kaydederek, binlerce yıllık kültürün, mavinin ve yeşilin buluştuğu Trabzon'un kendine has bir felsefesi, geleneği ve göreneği olduğuna dikkati çekti.

Trabzonspor'un da farklı bir camia ve farklı bir ruh olduğunu belirten Uraloğlu, Trabzonspor'un sadece bir takım değil şehrin dik duruşunun sahadaki en güçlü hali olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Trabzon'u yarınlara daha güçlü taşımak için eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Bölünmüş yollar, bitümlü sıcak karışımlı yollar, Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana Tüneli gibi birçok iş yaptık. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık." dedi.

Trabzon Güney Çevre Yolu'nda da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, Trabzon kent içi raylı sistem projesiyle şehri hem modern raylı sistemle tanıştıracaklarını hem de Samsun'dan Sarp'a kadar olan Karadeniz hızlı treninin proje çalışmalarına başladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, Trabzon kent içi raylı sistem hattında ilk tekliflerin dün alındığını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki süreçte ihalesini yaparak onu sonuçlandırarak bu sene kazmayı vuracağız. Trabzon Havalimanı'mız geçen seneyi 3,5 milyon yolcuyla kapattı, o yetmiyor. 10 milyon yolculuk havalimanının ihalesini, yer teslimini yaptık, şantiyeyi kuruyoruz. Önümüzdeki günlerde orada kazmayı beraberce vurmuş olacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

"Ankaralı tüm vatandaşlarımızı bu büyük şölene davet ediyorum"

Trabzon'un kalkınmasıyla Karadeniz'in yükseleceğini ve Karadeniz'in yükselmesiyle Türkiye'nin güçleneceğini vurgulayan Uraloğlu, Ankara Trabzon Günleri'nde sadece kültürü, yöresel lezzetleri veya horonu tanıtmakla kalmayacaklarını ve "61 Sohbet" panelleriyle şehrin tarihini, Milli Mücadele'deki rolünü, üretimden turizme gelecek vizyonunu konuşacaklarını söyledi.

Uraloğlu, "Trabzon Hızlanıyor" ve "Trabzon'un Vizyonu" oturumlarında şehrin geleceğinin masaya yatırılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Horon ve kolbastı gösterileri, konserler, defileler, sergiler ve yöresel ürün stantlarıyla dört gün boyunca başkenti Trabzon ve Karadeniz'in renkli mirasıyla dolduracağız. Bu etkinlikler, doğduğumuz yerle doyduğumuz yer arasında köprüler kuracak. Ankara'da yaşayan binlerce Trabzonlu hemşerimiz hasret giderecek, birlik ve beraberliğini pekiştirecek. Bu duygularla, Ankara Trabzon Günleri'nin hayırlı, bereketli ve unutulmaz geçmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizi, Ankaralı tüm vatandaşlarımızı bu büyük şölene tekrardan davet ediyorum."

Bakan Uraloğlu Ankara Trabzon Günleri kapsamında hazırlanan resim sergisini de gezdi.