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Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hasılatınızı biz gelmeden düzeltin

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamalarda "Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek; "Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek, TV100 canlı yayınında gazetecilerin Türkiye'nin ekonomik hamlelerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

İŞ YERLERİNE SESLENDİ: BİZ GELMEDEN DÜZELTİN

"Geçen yıl Meclis bir kanun çıkardı ve hasılat tespiti imkanı verdi bize" diyen Mehmet Şimşek, "Ekipler kayıt dışılıktan şüphelenilen müesseseye gidip sabahtan akşama kadar orada durup tüm hasılatı tespit edecekler. Kanuna göre şimdi değişik günlerde, aylarda yılda 12 kez farklı müesseselere gidip hasılat tespiti yapacağız ve sonra işletmeye bunun uyarısını yapıp izahını isteyeceğiz. Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ KANUNLA DENETİMLE SIKLAŞTIRILDI

Geçtiğimiz yıl TBMM'de çıkarılan kanun ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken cezalar artırıldı. Düzenleme ile sahada 4 binden fazla vergi müfettişi yıl boyunca görev yapmaya başlarken; başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı idari para cezası uygulanıyor.

Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hasılatınızı biz gelmeden düzeltin
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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