Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı Açıklaması: Spekülasyonlara İtibar Edilmeyin

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile ilgili ortaya atılan spekülasyonların dikkate alınmamasını istedi ve Türkiye ekonomisinin olası senaryolar karşısında hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran İsrail savaşının ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının Türkiye ekonomisi olumsuz etkileri olabileceğine dair çıkan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Artan jeopolitik gerginliklerin Türkiye ekonomisine etkilerini çok boyutlu olarak analiz ettiklerini aktaran Şimşek, muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır. Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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