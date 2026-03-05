Haberler

Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz" dedi.

  • Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı artışı önlemek için geçici olarak devreye alındı.
  • Sistemle, akaryakıt fiyatları yükseldiğinde vergi indirimi uygulanacak.
  • Cumhurbaşkanı Kararı, eşel mobil sisteminin uygulanması için Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsrail'in İran'a saldırması sonucunda artan petrol fiyatları yukarıya çekilince bundan etkilenen akaryakıt fiyatlarının vatandaşı mağdur etmemesi için önlem alındı. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Bu sistemle akaryakıt fiyatları yükseldiğinde vergi indirimi uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"PETROL FİYAT ŞOKUNUN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ GEÇİCİ OLARAK DEVREYE ALINDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uygulamaya geçen eşel mobil sistemiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

"DEZENFLASYONU DESTEKLEMEYE DEVAM"

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet efe:

%66 sı vergi olan akaryakıt ani artışını bize yansıtmadığınız için çok teşekkür ederiz ülkecek size minnettarız.. yoksa Allah korusun hem akaryakıt hemde onun vergisinin zammı bizi üzerdi..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa karasal:

çok bilmiş nerelerdeydin.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gabar ne oldu , gariban maaşları ödenecek , Bayram İkramiyesi verilecekti. Yine mi yanıldık..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

