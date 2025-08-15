Bakan Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Hakkında Açıklama
Bakan Şimşek, piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirterek, Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsama olacağını öngördü. Dezenflasyona ilave destek sağlayacaklarını ifade etti.
Bakan Şimşek: "Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi