Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü bir program uyguladığını belirterek "En zorlu dönemi geride bıraktık" dedi. Finansmana erişimin kalıcı çözümünün dezenflasyonla mümkün olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir üretimin sağlanamayacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin Dünya gazetesine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk yarısını geride bırakırken hem mevcut ekonomik durumu hem de gelecek beklentilerini paylaşan Bakan Şimşek, içinde bulunulan konjonktürün oldukça zorlu olduğuna dikkat çekti.

"AB EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME..."

Özellikle Türkiye'nin ana ihracat pazarları olan Avrupa ülkelerinin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Şimşek, "Küresel kriz sonrası dönemde AB ekonomisi ortalama yüzde 1,7 büyürken, son iki yılda bu oran yüzde 0,8'e geriledi. İmalat sanayi, hizmet sektörüne göre ciddi şekilde geride kalıyor" dedi.

"EN ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Zorlu küresel ortamda Türkiye'nin güçlü bir ekonomik program uyguladığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu program, yaşanan tüm iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını da kanıtladı. Bugün artık en zorlu dönemi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"REKABETÇİ ÜRETİM İÇİN FİYAT İSTİKRARI ŞART"

Finansmana erişimin kalıcı çözümünün dezenflasyonu başarmaktan geçtiğini belirten Bakan Şimşek, fiyat istikrarı konusunda önemli bir mesafe kat edildiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Sanayicimizin arzuladığı nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi üretim için fiyat istikrarı şart" dedi.

"İSTİHDAM SAĞLAYANIN YANINDAYIZ"

Uygulanan programın yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklediğini söyleyen Şimşek, "Kim üretiyor, kim yatırım yapıyor, kim istihdam sağlıyorsa biz onun yanındayız. Çünkü biz Türkiye'nin potansiyeline yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarısuat aydın:

Ülkenin içine ettiniz daha utanmadan yalan dolan

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Haber Yorumlarıömer faal:

vitesi boşa atsaydınız daha az yakardı bu ülke sizin sayenizde yakıt kalmadı başkan ne zorluğundan bahsediyorsun adama bak sanki koyunlara sesleniyor :-)

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Haber YorumlarıSpectrum:

En zorlu dönem geride kaldı. Şimdi daha zorlu dönemler geliyor demek istemiş. Boşa demediler durmak yok, yola devam diye :)

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BİZ ESKİDEN ŞÖYLE DERDİK AT YALANI.............

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Haziran Mayıstan iyi olacak Temmuz zaten hepsinden iyi olacak. Ağustos'u zaten hiç saymıyorum bile.

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