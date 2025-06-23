Bakan Şimşek'ten Ekonomik İstikrar Açıklaması

Bakan Şimşek'ten Ekonomik İstikrar Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda ekonomiye dair spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı ve ekonomik direncin artırıldığını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz. Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eş güdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır. Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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