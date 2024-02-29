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Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları yorumu: Yapısal reformlara devam edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı ekonomideki büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, milli gelirin 2 bin 450 dolarlık artışla 13 bin 110 dolara yükselmesine dikkat çekerek ekonomi programlarının başarısını vurguladı.

TÜİK, Türkiye ekonomisiyle ilgili 2023 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Verilerde ekonominin yüzde 4,5 oranında büyüdüğü görülürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Kalıcı refah artışı için yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz." açıklaması geldi.

MİLLİ GELİRDE 2 BİN 450 DOLARLIK ARTIŞ

Bakan Şimşek'in büyüme rakamlarıyla ilgili TÜİK verilerini paylaştığı yazılı açıklamasında milli gelirin 2 bin 450 dolarlık artışla 13 bin 110 dolara yükselmesine dikkat çekilerek "2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"BU YIL ILIMLI BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Şimşek açıklamasının devamında "Göstergeler, ekonomideki dengelenmenin, cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği ılımlı, dengeli büyüme bekliyoruz. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten büyüme rakamları yorumu: Yapısal reformlara devam edeceğiz

Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi İhracat Finans Politika Ekonomi Haberler

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