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Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

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TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon ağustos ayında yıllık bazda 51,97 olurken konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir değerlendirme geldi. Dezenflasyon belirginleştiğini ifade eden Bakan Şimşek "Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti; "Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu.

Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Politika Ekonomi Finans

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Yorumlar (38)

Hasan Turk:

Helal olsun ulke kanada resmen bolluk bereket hay masallahhhh

217
15
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Baki Güven:

Dalgamı geçiyosunuz marketlerde hergün zam yapılıyor nasıl ekside

203
6
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Mutlu SÜTÇÜ:

GÜVENİLİLİRLİĞİ OLMAYAN TUİK VERİLERİNE KİMSE İNANMIYOR. DEZENFLASYON NİDALARI ATAN MEHMET ŞİMŞEK BİLE BU DURUMA İNANMIYOR. GIDA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİNE GELECEK OLURSAK YAZ OLDUĞU İÇİN SEBZE VE MEYVE FİYATLARININ UCUZLAMASI İLE ENFLASYON BU HALDE. ŞİMDİ TUİK ZEYTİYAĞI FİYATLARINI AÇIKLARKEN 119 TL DEMESİ 500 TL GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR VE DEĞİŞTİRMİYOR. BU LAFLARA KİMSE İNANMIYOR HERKES ALIM GÜCÜNE BAKIYOR.

171
5
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şahabettin Ayyıldız:

Aslında hesap yapmaya gerek yok geçen ay önümüzdeki ay için yüzde 50 bir sonraki ay yüzde 40 demişlerdi yani ilimle bilimle sayılarla gırgır geçmeye devam

168
2
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Kamil Akar:

millet batacak daha diyorlar enflasyon düştü küçük esnaf ölecek bitecek haberleri yok yaprak kıpırdamıyor ulkdede alooo

156
7
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Bülent Türkmen:

İnanan var mı buna gerçekten çok merak ediyorum

131
3
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Lokman Babacan:

Bu yalan yanliş gösterdiğiniz rakamlar sadece bugünü kurtarır gerçeklerden kaçamazsın matematikte 2 2=4 yapar 5 yapmaz yıllardır bunu ogrenemediniz yaptiginiz yanlışları malesef halk cekiyor

101
2
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Deli Dumrul71:

lafontenden masallarla şahlanma ya devam, yerseniz

99
2
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Savas Ozturk:

Millet sizi dinliyor mu acaba kırsal kesimdeki milleti uyutmaya devam …

85
2
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Defenestration Enjoyer:

enflasyonu piyasa değil siz belirliyorsunuz , ondan sonra eflasyon düştü geç bunları.

80
1
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