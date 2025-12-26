Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 gün üst üste dikkat çeken adımlar

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışıyla mücadelede vites artırdı. Bu kapsamda dün ve bugün arka arkaya atılan adımlar, hem teşkilat yapısında değişiklik hem de yeni personel istihdamıyla dikkat çekti.

RİSK ANALİZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİB'E BAĞLANDI

Kayıt dışılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı güçlerini birleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bakanlığın teşkilat yapısında değişikliğe gidildi ve bakanlığa bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, GİB bünyesine alındı.

GİB'E 655 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre GİB'e, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 655 gelir uzman yardımcısı alınacak. Sınava ön başvuruların 14-21 Ocak 2026, nihai başvuruların ise 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

Yazılı sınavın 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik ortamda gerçekleştirileceği kaydedildi. Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava çağrılacağı ifade edildi.

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI'NA 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı da duyuruldu. Başvuruların e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacağı bildirildi.

Sınavın yazılı aşamasının 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirileceği, yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava çağrılacağı aktarıldı.

DENETİMLERİN SIKILAŞMASI BEKLENİYOR

Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün GİB'e bağlanması ve ardından gelen personel alımı ilanları, bakanlığın kayıt dışıyla mücadelede denetim ve analiz kapasitesini büyütme hedefi olarak değerlendirildi. Atılan adımların ardından denetimlerin sıkılaşması bekleniyor.