Bakan Şimşek: Rezerv satışı ile kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek adına çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Hakan Kara'nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz." ifadelerine yer verdi.