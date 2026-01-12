Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

Haberler

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra ve New York'ta küresel yatırım firmalarının temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak ve birebir görüşmeler yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım firmalarının temsilcileriyle görüşmek üzere Londra ve New York'u kapsayan program gerçekleştirecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı.

Ziyaret kapsamında günde 8-10 toplantıya katılması beklenen Şimşek, haftanın ilk üç günü Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek.

Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak.

Londra'da uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen yatırımcı konferansına gösterilen yoğun ilgi, bu yıl programa New York ayağının eklenmesinde belirleyici oldu.

Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.

Londra'nın ardından New York

Bakan Şimşek, Londra programının ardından perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Burada kurumsal yatırımcı görüşmelerine devam edecek olan Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek.

Yatırımcı buluşmalarında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, 2026 yılı önceliklerinin konuşulması, yapısal reform gündemi ve Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

Bakan Şimşek'in Londra ve New York temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
500

