Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temaslarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladığını, bugün ve yarın New York'ta yatırımcılar ve finans çevreleriyle temaslarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen Londra programına ilişkin, "20 ayrı toplantı gerçekleştirilmiş, fon büyüklüğü toplamda 58 trilyon doları aşan ve dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcıyla bir araya gelinmiştir." ifadelerine yer verildi.

Toplantılarda Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmelerle orta vadeli görünümün kapsamlı biçimde ele alındığı bildirilen açıklamada, Londra temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileri ve Türkiye ekipleriyle de görüşmelerin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanımız Mehmet Şimşek, bugün ve yarın New York'ta yatırımcılar ve finans çevreleriyle temaslarını sürdürmeye devam edecektir. Bakanımız Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği sunumuna ilişkin ayrıntılara 'https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/01/SN-BAKAN_LONDRA-ed69ba8a12b2b23b.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz."