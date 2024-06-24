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Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 4 saat 15 dakikalık ekonomi zirvesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücretin artırılması yönünde izlenim göremediğini söyledi. Karatepe, "Artırmayacağız da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim." dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi. Karatepe, "Artırmayacağız da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim." dedi.

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim edinmedim

CHP'Lİ KARATEPE BAKAN ŞİMŞEK'LE GÖRÜŞTÜ

CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. 4 saat 15 dakika süren zirvenin ana gündem maddeleri asgari ücret, emekli maaşı, tarımsal destek, vergide adalet oldu.

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim edinmedim

"ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILACAĞI KONUSUNDA BİR İZLENİM EDİNEMEDİM"

Karatepe söz konusu 4 ana başlık üzerinden taleplerini Bakan Şimşek'e ilettiklerini belirtti. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Karatepe, asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi. Karatepe, "Ben asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. Artırmayacağız da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu, mutlaka artırılması gerektiğini ifade ettim." diye konuştu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Yalçın Karatepe Mehmet Şimşek Asgari Ücret Ekonomi Güncel Haberler

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CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar
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Yorumlar (5)

umut mergen:

bu chp ye oy vermeyeni anlayamiyorum adamalar milletin hakkini ariyor ediyor milket 70 sene önce ezan türkçe okunmuş onun derdine düşmüş kardeşim günümüze gelelim ozamanin yapilanlari şimdiki insanlara kimsenin yikma hakki yok ayrica ozamanlar arapça bilmiyor insanlarimiz türkçe okunmuş millet anlasin diye sanki ezani yasaklamislar gibi bir algi var yillardir

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Sefa:

umut saçmalamışsın.

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Sefa:

millet unutmaz. ve çok iyi bir hafızası vardır. bence çık çiğ bir açiklama olmuş.

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Sefa:

mevzu asgari ücret la. ezanla alaka kurmaya çalışman çok basit olmuş..

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Vatandaş:

Ezan türkçe okunmalı.

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