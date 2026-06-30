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Bakan Şimşek: Aktif iş gücü politikalarımıza devam ediyoruz

Bakan Şimşek: Aktif iş gücü politikalarımıza devam ediyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta istihdamın 285 bin kişi arttığını, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğini belirterek, aktif iş gücü politikalarına devam edeceklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü verilerine ilişkin, "İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti. İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz. Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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